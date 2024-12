Ridotta l’Irpef. Crescono i fondi per la disabilità

Riduzione Irpef, rateizzazione dei debiti, incremento di fondi per gli alunni con disabilità (+81% rispetto al 2016): ecco in pillole il bilancio di previsione del Comune di Sesto per il 2025. "Il bilancio, pari a 175,1 milioni di euro, conferma la linea politica orientata alla tutela dei servizi essenziali e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione, insieme a significativi investimenti per il territorio – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Abbiamo approvato un piano virtuoso, con interventi straordinari per le fasce più deboli e in grado di portare avanti il grande programma di manutenzione degli immobili comunali e del verde".

Nel 2025 continueranno i grandi cantieri Pnrr (Villa Visconti, scuola Forlanini e Marzabotto, quartiere Primavera, nido Savona, ex asilo Montessori), "che stanno trasformando la città, proiettandola a essere una città internazionale, inclusiva e attrattiva". Aumentano gli stanziamenti per le fragilità: la spesa per il sostegno scolastico passa da 6,9 milioni di euro nel 2024 a 7,5 (+8,9%), il supporto degli alunni con disabilità raggiunge 1,27 milioni (+27% rispetto al 2024 e + 81% rispetto al 2016), ai servizi sociali sono destinati 22,2 milioni. La spesa complessiva per l’istruzione ammonta a 7,5 milioni, con il 55% destinato alla refezione scolastica e il 33% ai servizi educativi per gli allievi con disabilità. Significativo l’aumento delle risorse per la manutenzione delle scuole: +85,3% rispetto al 2024.

Il piano delle opere pubbliche prevede oltre 31 milioni, con focus su verde pubblico, riqualificazione strade, illuminazione e cimiteri. In particolare, 1,2 milioni andranno per la manutenzione del palazzo comunale, gli immobili confiscati alla criminalità e il nuovo sportello polifunzionale per il cittadino, oltre un milione per il verde e i parchi, 730mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade, 180mila euro per nuove attrezzature della polizia locale e nuove telecamere e 2 milioni di euro sono stati accantonati per il prolungamento della metropolitana.

Laura Lana