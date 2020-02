Milano, 1 febbraio 2020 - La sospensione del corso della prescrizione "non servirà sicuramente ad accelerare i tempi del processo, semmai li ritarderà 'senza limiti'". E' uno dei passaggi della relazione del procuratore generale di Milano Roberto Alfonso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La norma introdotta consente al processo di giungere all'accertamento del fatto e all'eventuale condanna dell'imputato, è ciò anche a tutela della persona offesa, ma non si può sottacere che essa viola l'articolo 111 della Costituzione, con il quale confligge, quanto agli effetti, incidendo sulla garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo". In tal senso la norma, "a nostro modesto avviso, presenta rischi di incostituzionalità; essa invero appare irragionevole quanto agli scopi, incoerente rispetto al sistema, confliggente con valori costituzionali". A Milano, sottolinea Alfondo, la prescrizione nella fase delle indagini preliminari "incide per il 3,79%".

La protesta degli avvocati

Poco prima dell'inizio delle celebrazioni, una quarantina di avvocati della Camera penale di Milano hanno sfilato mostrando cartelli con gli articoli della Costituzione come forma di protesta contro la riforma della prescrizione: "Abbiamo indicato tre articoli della Costituzione: il 24 che è per il diritto di difesa, il 27 che è la presunzione di non colpevolezza è il 111 che è il giusto processo. Accoglieremo Davigo con questi cartelli", ha detto l'avvocato Giovanni Briola del direttivo della Camera penale. Nei giorni scorsi, infatti, i penalisti milanesi avevano chiesto di revoocare la designazione del consigliere Piercamillo Davigo a rappresentare il Csm all'inaugurazione dell'anno giudiziario: richiesta giudicata "irricevibile" dal comitato di presidenza del Csm. Oggi, oltre a Davigo, sono presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sala e la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia.

Milano, calati i casi di prescrizione

Nel distretto della Corte d'Appello di Milano "i dati statistici dei Tribunali e della Corte testimoniano che il crescente miglioramento della funzionalità complessiva del sistema determina una costante diminuzione dei casi di prescrizione". E' un passaggio della relazione del presidente della Corte d'Appello di Milano Marina Tavassi. "Nel distretto il dato è pari per la Corte di Appello al 2,91% di gran lunga inferiore al dato nazionale che è pari al 24%".

Pg: "Inefficienze non ricadano sul cittadino"

Nel discorso del procuratore generale Alfonso si legge che "l'inefficienza dell'amministrazione non puo' ricadere sulle spalle del cittadino". "E' vero - ha sostenuto il pg nel suo intervento - la norma introdotta consente al processo di giungere all'accertamento del fatto e all'eventuale condanna dell'imputato, e ciò anche a tutela della persona offesa, ma non si puo' sottacere che essa viola l'articolo 11 della Costituzione, con il quale confligge, quanto agli effetti, incidendo sulla garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo. Non possiamo non tener conto che per il cittadino imputato, assistito dalla presunzione di non colpevolezza, già solo affrontare il processo penale costituisce una 'pena' non certo nel senso della sanzione ma nel senso dell'afflizione, della sofferenza, del disdoro che purtroppo nella società massmediatica esso provoca, delle conseguenze anche economiche che ne derivano. Nè l'inefficienza dell'amministrazione puo' ricadere sul cittadino, benchè imputato. Da oltre un decennio denunciamo gli spaventosi vuoti di organico e la mancanza di risorse che contribuiscono a determinare tempi lunghi del processo, ma certamente la soluzione ai ritardi, alla mancanza di risorse, al difetto di organizzazione, all'inefficienza dei servizi, dunque al mancato rispetto dell'articolo 110 della Costituzione da parte dei governanti, non puo' individuarsi nella sospensione del corso della prescrizione, a danno dell'imputato". Per questo "il legislatore con urgenza e con sapienza" deve adottare "una soluzione che contemperi le due esigenze: la tutela della persona offesa e la garanzia per l'imputato di un processo di ragionevole durata".

Pg: "Sistema toghe malato"

Il Procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso è tornato poi a parlare di Giustizia in generale: "Non credo che servissero le indagini recenti per far conoscere ai magistrati o almeno alla gran parte di essi quanto fosse gravemente malato il sistema", riferendosi al noto caso Palamara. "Speriamo pero' - aggiunge - che lo scandalo non generi soltanto affermazioni di principio". Per Alfonso, infatti, serve "un cambiamento serio ed effettivo, ad esempio una modifica radicale e profonda del regolamento consiliare per la scelta dei capi degli uffici, improntandolo a trasparenza mediante pubblicazione dei curricula di tutti i candidati".