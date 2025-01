Riaperti l’asilo nido e la scuola elementare

Investimenti nelle scuole, riaperti l’asilo nido di via Bolzano e la scuola elementare di via Pasubio. Prossime tappe, il plesso Wojtyla e la costruzione dell’asilo nido del Quadrifoglio. Adeguamento sismico, efficientamento energetico, nuovi serramenti, rifacimento delle coperture, ristrutturazione edilizia costituiscono i tre cardini del corposo e sostanziale programma di restyling delle scuole di Garbagnate. Da giugno 2022 sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro, di cui 1,8 milioni per la costruzione ex novo dell’asilo nido del Quadrifoglio e 1,3 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della scuola elementare Wojtyla. "Strutture accoglienti rendono più gradevoli le attività che vi si svolgono: un dettaglio decisamente non secondario, se si tratta di istruzione. Al termine di questo secondo mandato, consegneremo ai cittadini dei plessi belli, curati, sicuri ed efficienti: credo che i genitori possano essere contenti", spiega il sindaco di Garbagnate Daniele Davide Barletta.D.F.