Rho, piazza Visconti. Via alla Fase 4 del cantiere. Cambia la circolazione

Cronoprogramma rispettato per i lavori di riqualificazione di piazza Visconti a Rho: la fase 2.2 del cantiere che interessa l’inizio di via Porta Ronca dovrebbe terminare il 21 aprile e da martedì 22 aprile prenderà avvio la Fase 4, che interesserà le aree vicine al municipio, la parte dietro la chiesa di San Vittore.

"Anticipiamo la Fase 4 che dovrebbe durare sei mesi - spiega il sindaco Andrea Orlandi - perché si potrà agire nella bella stagione e perché gli scavi potrebbero rivelare qualche elemento di interesse archeologico. La Fase 3 è prevista da ottobre a dicembre e riguarderà l’ultimo tratto della piazza verso via Porta Ronca ancora non coinvolto". Per illustrare a residenti e commercianti questo cambio di programma, il Comune ha organizzato un incontro pubblico.

Queste le modifiche più impattanti per la traffico: le auto non potranno più attraversare la piazza per raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis - Porta Ronca. Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi di fronte al municipio e sul retro della chiesa. La via Meda diventerà a doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi. Verranno temporaneamente cancellati i posti auto che davanti al civico 11, alla banca e ad alcune attività commerciali. In un secondo momento i posti auto saranno ripristinati, ma nel frattempo sono previsti dei lavori di sistemazione della strada, che verrà alzata e questo consentirà la creazione dei posti auto occupando una parte l’attuale marciapiede. Nei sei mesi di cantiere verrà garantito lo stesso numero di posti auto. Il parcheggio Meda-Garibaldi verrà regolamentato con un apposita segnaletica per consentire ingresso e uscita dei veicoli da e per via Meda. Sarà ripristinata la possibilità di uscire su via Dante. Proseguono i lavori nell’area verde della piazza. Tra maggio e giugno verrà sistemata l’area verde centrale, mentre continueranno i lavori di allestimento delle nuove fontane e di sistemazione delle pavimentazioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, sarà sperimentato in tutta l’area riqualificata di piazza Visconti un sistema generato dall’intelligenza artificiale: un software in grado di intercettare comportamenti non ordinari. Un alert informerà le forze dell’ordine e il sistema seguirà gli spostamenti delle persone coinvolte.