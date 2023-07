Pulizia nell’ex campo rom smantellato Italia Nostra: "Nel 2024 tornerà il verde"

Quel che resta dell’ex campo rom (sgomberato) di via San Dionigi 93, a ridosso del Parco Porto di Mare, pare una discarica: cumuli di materiali e pavimentazione di cemento che stonano con il verde tutt’attorno. In realtà è la fase finale del lavoro di recupero portato avanti dall’associazione Italia Nostra insieme a gruppi di volontari. "Questa è un’area del Comune – spiega Gianluca Vargiu, responsabile delle operazioni di riqualificazione del Parco Porto di Mare – liberata da usi illeciti. Dallo scorso dicembre non c’è più nessun occupante e Italia Nostra ha ricevuto in custodia le aree. Con il coinvolgimento della cittadinanza stiamo portando avanti il recupero dello spazio". Che consiste nella pulizia e nella separazione dei rifiuti: legno, plastica, ferro e altri materiali vengono sistemati in cumuli a seconda della tipologia. "Dopodiché – continua Vargiu – Amsa smaltisce. L’obiettivo sarà poi togliere la pavimentazione di cemento, entro l’inizio del 2024, e rinaturalizzare la zona con la semina, prima della prossima primavera. Ora siamo al 95% dello smantellamento". M.V.

