Pronta la Giunta di Liscate. Il rieletto sindaco Fucci punta sui nuovi, tranne uno

Una riconferma e tre novità in Giunta, alcune deleghe a consiglieri. Nomine fatte, decreti firmati, e il consiglio comunale di insediamento fissato per il 25 alle 20.45, si mette al lavoro la nuova squadra di Lorenzo Fucci, il sindaco di Noi per Liscate, confermato al secondo mandato dalle elezioni amministrative dei primi di giugno.

"Le idee erano abbastanza chiare da subito, i criteri di scelta degli assessori sono stati più d’uno: risultato elettorale, competenza e rinnovamento. Un mix. Il risultato è una squadra forte, competente e motivata. Ci siamo già messi al lavoro". Restano al sindaco Bilancio e finanze, edilizia privata, polizia locale e protezione civile, politiche del lavoro, società partecipate e comunicazione.

Con il sindaco lavoreranno Marta Cagni, vicesindaca e assessore a Lavori pubblici, progetti strategici e arredo urbano; Paola Micci, Politiche dell’istruzione, servizi alla persona e alle politiche culturali; Dario Giroli, unica riconferma dalla compagine del precedente mandato, assessore alle Politiche sportive, all’associazionismo e al volontariato.

Poi Domenico Nicolazzo, Ecologia, sostenibilità ambientale, parchi e transizione ecologica. Silvio Caprioli, consigliere comunale con delega alla promozione della cittadinanza attiva; Giovanni Satriano, che si occuperà di politiche giovanili; Morena Aldini, consigliera con delega alla Formazione permanente; infine Silvana Cagni, consigliere comunale con delega a Eventi e pari opportunità. Il sindaco ha già comunicato i nominativi della nuova squadra alla cittadinanza, cui assicura: "Tutti noi, supportati e aiutati da tutti i sostenitori della lista civica, oltre che da tutti i cittadini che ci hanno rinnovato la fiducia, daremo il massimo per il bene del paese, forti dei nostri valori e delle nostre competenze".

Monica Autunno