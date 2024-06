Progetti “Estate sicura“ e “Soli mai“. Aiuto e compagnia per gli over 65

Anziani in città: Estate sicura 2024 e progetto Soli mai. Grande attenzione alla terza età nei mesi delle vacanze. Si cercano nuovi volontari. Torna per i mesi più caldi dell’anno, il servizio “Estate sicura“, dedicato a persone con più di 65 anni di età o persone non autosufficienti. Se fossero in difficoltà, per qualsiasi ragione, potranno chiamare il numero 02.93332777 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. “Estate sicura“ comprende diversi servizi di ascolto e orientamento, per far fronte alle più varie esigenze, pasto a domicilio per chi fatica a prepararlo da solo, pasto e trasporto giornaliero andata e ritorno al Centro Stella polare per prendere parte alle tante attività e ai laboratori organizzati in via Buon Gesù. Compagnia, per contrastare la solitudine, supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche, trasporto per visite esami e terapie. Estate sicura sarà attivo da domani al 15 settembre.

Prosegue intanto il servizio Soli mai, nato in fase Covid e ora punto di forza dei servizi alla persona, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e l’isolamento sociale e supportare gli over 65 del Rhodense. Soli mai cerca nuovi volontari per ampliare la rete di persone che possono mettere a disposizione un po’ del proprio tempo e fare compagnia agli anziani. “Un tempo piccolo per qualcosa di grande“ è lo slogan della campagna reclutamento volontari. "Un tempo piccolo è quello che serve per prendere un caffè insieme, fare una passeggiata o una partita a carte, scambiare quattro chiacchiere di persona o al telefono, dare una mano durante la colazione o il pranzo dei nonni", spiegano gli organizzatori. Per entrare a far parte del progetto è possibile chiamare il numero: 340.3731369 dal lunedì al venerdì o inviare un’e-mail all’indirizzo: solimai@oltreiperimetri.it. "Come sempre l’attenzione alle persone più anziane o non autosufficienti viene rafforzata nei mesi estivi, quando le vacanze portano lontano dalla città i familiari che si occupano delle persone in difficoltà o la solitudine pesa di più. L’amministrazione fa la sua parte ma è anche bello sapere di poter contare su molti volontari con esperienza", spiega l’assessore alle politiche sociali Paolo Bianchi.