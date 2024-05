Prefetto in visita alla "zona rossa" dell’alluvione, lo accolgono i sindaci (nella foto), "grazie del supporto in tutte le fasi dell’emergenza". È arrivato ieri nel pomeriggio a Villa Fornaci di Bellinzago Lombardo e Gessate, l’area maggiormente colpita dall’esondazione di mercoledì scorso, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Insieme a lui il comandante provinciale dei vigili del fuoco Nicola Micele. Le autorità hanno incontrato i sindaci dei due Comuni, Michele Avola e Lucia Mantegazza, e svolto un sopralluogo nella località lungo la Padana superiore dove, appunto, sono stati registrati i maggiori danni. Riferisce dell’incontro una nota ufficiale della Prefettura. "I sindaci hanno riferito al Prefetto che attualmente sono una decina le persone ospitate in sistemazioni di emergenza presso parenti oppure in residence. Dopo gli allagamenti, grazie al pronto intervento dei soccorsi, coordinati dal centro coordinamento attivato in Prefettura a Milano, sono state liberate dall’acqua le abitazioni ed è stata ripristinata la corrente elettrica". Ancora: "Nel corso dell’incontro sono state esaminate le criticità, in particolare relativamente allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino delle condizioni igieniche e all’attività delle forze di polizia per evitare fenomeni di sciacallaggio; che saranno anche oggetto di un apposito tavolo di coordinamento che verrà istituito in Prefettura". Infine: "A seguito dell’avviso di criticità rossa emesso dalla Regione Lombardia, è stato prontamente riattivato presso la sala operativa prefettizia il Centro coordinamento soccorsi, per monitorare le criticità che si dovessero nuovamente presentare nel territorio provinciale". M.A.