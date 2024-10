Nuovi controlli sui ponti della Milano-Meda: settimana di ispezioni a Paderno Dugnano, ecco il calendario delle chiusure

Paderno Dugnano (Milano) – I ponti di Paderno Dugnano sotto osservazione speciale, con quattro giorni di verifiche sulla Milano-Meda, che provocheranno svincoli chiusi e deviazioni. Per questa settimana, i padernesi temono l’effetto congestione sulla viabilità cittadina che, in diversi casi, rappresenterà l’unica alternativa alle chiusure parziali dei percorsi.

I primi disagi ci saranno già da oggi, lunedì 7 ottobre. All’alba scatteranno, infatti, gli interventi per le ispezioni ai manufatti: in particolare, le operazioni di controllo strutturale riguarderanno quelli dei quartieri di Incirano e Palazzolo. Per entrambe le strutture, la Città Metropolitana di Milano interverrà per la loro messa in sicurezza, grazie a un cofinanziamento regionale e metropolitano. Per tutta la giornata, dalle 6 alle 17, saranno in corso i lavori al ponte di Incirano. Per questo verrà chiuso lo svincolo di ingresso e uscita in direzione di Milano. Il traffico proveniente da Nord, come ad esempio da Nova Milanese, verrà deviato sulla viabilità interna di Paderno Dugnano, per poi immettersi di nuovo sulla Milano-Meda. Le auto dovranno proseguire su via Valassina, via Serra, viale della Repubblica e da qui immettersi sulla superstrada.

Analogamente, in direzione Como, sarà chiuso lo svincolo di uscita di Incirano nella giornata di domani, martedì 8 ottobre. Il traffico proveniente da Sud verrà deviato a Palazzolo, per proseguire sulla viabilità provinciale e comunale prima di rientrare in superstrada più avanti. Per andare a Nova Milanese, si potrà uscire a Palazzolo, proseguire sulla Sp119 e continuare il tragitto, percorrendo via dell’Assunta. Questo è il ponte che tre anni fa era stato interessato da un distacco di alcuni calcinacci: una situazione che aveva portato alla chiusura degli svincoli per diverse settimane.

Successivamente, gli interventi proseguiranno per il ponte all’altezza di Palazzolo Milanese. Come nel caso di Incirano, ci saranno due giornate di chiusura degli svincoli. Il primo sarà quello di via Mazzini in direzione di Milano: sarà chiuso mercoledì, sempre dalle 6 alle 17. Gli automobilisti provenienti da Nord dovranno uscire e proseguire sulla viabilità cittadina lungo via Mazzini, via Serra e viale della Repubblica, per poi rientrare nella Milano-Meda attraverso l’ingresso 4.

Invece, giovedì chiuderà lo svincolo 5 in direzione Como, sempre all’altezza di Palazzolo. In questo caso, il percorso alternativo sarà la deviazione su via Valassina, uscendo a Incirano. Gli ultimi controlli da parte di Città Metropolitana erano stati effettuati a inizio settembre sui ponti della Milano-Meda in Brianza.