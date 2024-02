Ponte ciclopepedonale danneggiato da un camion. Via Manzoni chiusa, domani il sopralluogo dei tecnici

Via Manzoni resterà chiusa per molti giorni, almeno fino a quando non sarà messo in sicurezza il ponte ciclopedonale danneggiato martedì scorso da un camion. Mentre il malcontento per i disagi cresce fra i cittadini e i pendolari che sono costretti a lunghe deviazioni per bypassare la chiusura, tutti attendono l’esito del sopralluogo che potrebbe avvenire domani. Solo se confermata la presenza dei periti, si potranno infatti avere certezze maggiori sui tempi di recupero della struttura ciclopedonale che scavalca via Manzoni a Milano 3. Ricordiamo che a causare l’incidente è stato un mezzo pesante il cui conducente non ha visto la segnaletica che indicava l’altezza del ponte e si è incastrato sotto. Solo dopo alcune ore di lavoro il camion è stato disincastrato e spostato lasciando il ponte pericolante.