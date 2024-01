Pizza Day 2024, la mappa delle margherite più economiche a Milano

Milano – Quasi 8 euro per una pizza margherita. È il prezzo medio che si paga a Milano per la più classica delle pizze. Per la precisione 7,80 euro, prezzo cresciuto del 13% rispetto al 2022. È uno dei dati che emergono dallo studio effettuato, in occasione del Pizza Day che si celebra mercoledì 17 gennaio, da Maiora Solutions, startup milanese specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati delle aziende.

L’analisi

La società ha analizzato i menù delivery di oltre 100 pizzerie meneghine per stilare una classifica dei quartieri dove si spende meno per una margherita: ecco quindi la mappa el caro pizza a Milano.

La mappa

Per una margherita ad Amendola-Buonarroti-City Life servono oggi, mediamente, 8,70 euro; prezzo che scende a San Vittore-Ticinese (8,50 euro) e in maniera più sostenuta nelle zone di Ripamonti-Vigentino, dove – in media – bastano 6,90 euro per la stessa pizza.

Spostandosi nell’area Navigli-Bocconi, il costo medio della margherita nel 2023 è cresciuto dell’8% rispetto al 2022 e oggi si ferma a 7,80 euro. Una fotografia che cambia nei quartieri Solari-Washington, Famagosta-Barona e Ghisolfa-Cenisio, dove i prezzi tra il 2022 e il 2023 sono rimasti stabili, e oggi offrono anche la pizza margherita più economica della città: il costo medio, infatti, oscilla tra i 6 euro e i 6,5 euro.

I quartieri oggi più cari sono naturalmente il Centro, dove la margherita costa mediamente 9,40 euro e l’area di Porta Romana-Cadore-Montenero dove il prezzo è pari a 9,20 euro. Di contro, i più economici sono Famagosta-Barona e Ghisolfa-Cenisio dove bastano 6 euro, in media, per la stessa pizza.