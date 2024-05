Pentola lasciata sul gas va a fuoco: otto intossicati

Lasciano la pentola sul gas, in otto restano intossicati: l’allarme è scattato l’altra notte al residence Ripamonti poco dopo l’una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze. Una notte di panico per molti degli ospiti del residence di via dei Pini 3 che ospita anche circa duecento poliziotti di stanza a Milano.

Secondo quanto appreso poco dopo l’una di notte, pare a causa di una pentola dimenticata sul fuoco, sono scaturiti fumi nocivi che hanno intossicato 8 persone. Nell’appartamento stavano cucinando del peperoncino quando la pentola è andata a fuoco: a quel punto le esalazioni si sono diffuse nel corridoio. L’agenzia regionale di emergenza ha inviato sul posto 11 mezzi; quattro ambulanze e sette audio mediche. Le persone soccorse sarebbero una decina, quelle visitate dai paramedici otto - tutte fra i 22 e 58 anni -. Fra questi anche un bimbo di 2 anno. Nessuno è in gravi condizioni. Quattro delle persone visitate sul posto sono state trasportate negli ospedali di Melegnano e Rozzano per ulteriori accertamenti. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di San Donato per risalire alle cause dell’esalazioni. La struttura alberghiera ha oltre 900 camere che possono essere utilizzate sia in formula hotel, per soggiorni brevi, che in formula residence, per soggiorni lunghi in appartamenti dotati di cucina. Mas.Sag.