Parchi e sport a braccetto Il Comune di Pieve investe su natura e tempo libero

di Massimiliano Saggese

Importanti investimenti su tutti i parchi pubblici e centri sportivi: il Parco della Pace accoglierà un campo da basket e uno spazio per il calcetto. Tornerà a vivere il Parco Tiziana, dove verranno installati giochi per bambini, mentre tutta l’area cani verrà risistemata. Cinquecentomila euro saranno spesi per l’area basket, calcetto e skate park nella zona verde di via delle Rose, mentre l’arredo urbano verrà rinnovato nel “Bosco degli elfi“. Infine, anche il giardino del Palazzo comunale, bellissima area a oggi poco sfruttata, verrà attrezzata per essere utilizzata come area feste ed eventi, con predisposizioni degli impianti elettrici e uscite sicurezza a norma.

Il Piano triennale delle opere pubbliche di Pieve Emanuele vede una cifra importante destinata a manutenzioni, rifacimenti e nuove opere. Per quanto concerne i centri sportivi: il Mazzola avrà un nuovo campo sintetico e una nuova pista di atletica; il campo Molise dei Devils è pronto per una nuova recinzione unitamente ad alcuni lavori che interesseranno gli spogliatoi e un nuovo bagno disabili. Sono pronti ad avviarsi anche i lavori per i campi da padel nell’ex centro Paganini, la piscina beneficerà di una riqualificazione energetica che servirà al gestore per contenere i costi.

E ancora: la ex Centrale, dove sono tanti i progetti in corso di defnizione, vedrà finalmente il rifacimento dell’ascensore, mentre la Fontana Piantadosi, troppo onerosa da risistemare e gestire, verrà riconvertita, come già condiviso con l’associazione Piantadosi, in un giardino a tema sicurezza in ricordo del maresciallo. "La maggior parte di questi progetti è già finanziata con entrate sicure, ora tutto dipenderà dall’esito delle gare e dal rincaro dei materiali che potrebbe far variare il costo delle opere – spiega il sindaco Pierluigi Costanzo –. Siamo comunque fieri di dare a Pieve davvero una grande opportunità di crescita, sia in termini di infrastrutture che di coesione sociale".