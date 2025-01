Operazioni di pronto intervento: 24 attestati di merito dal Comune

Si sono svolte le celebrazioni in onore di San Sebastiano, un evento che ha visto coinvolte le autorità locali e la cittadinanza e durante il quale l’amministrazione comunale ha conferito le benemerenze a 24 agenti che si sono distinti nel corso dell’anno 2024. La cerimonia si è svolta presso la sala consiliare. La vicesindaca Maria Laura Guido (nella foto) ha consegnato gli encomi per il senso del dovere, la professionalità e il coraggio dimostrati dagli agenti in cinque situazioni particolari. Fra queste, l’intervento di rianimazione cardio-polmonare eseguito nei confronti di un uomo in arresto cardiaco. L’operazione ha avuto luogo lo scorso 22 settembre presso un esercizio commerciale della città dove l’uomo è stato colto da malore. Un’altra operazione meritevole di encomio è l’arresto di un uomo per violenza, abusi e maltrattamento nei confronti della sua compagna. L’operazione si è svolta il 7 settembre. Grazie all’intervento degli agenti, il soggetto è stato fermato mentre la donna, ferita e visibilmente scossa, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Humanitas. "È un momento importante per rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini - spiega la vicesindaca Maria Laura Guido -. Celebrare questa giornata è un modo per ringraziare la nostra polizia locale". Mas.Sag.