OperAttiva si ritira. "Motivi personali del candidato sindaco"

Mattia Armelloni, candidato sindaco della lista OperAttiva sostenuta da Civici democratici per Opera, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra fa un passo indietro e si ritira dalla corsa alla carica di sindaco per Opera. "Con dispiacere e rammarico comunichiamo il ritiro di OperAttiva dalla competizione elettorale - si legge in una nota -. Purtroppo, il nostro candidato sindaco, per motivi personali seri e gravi, ha dovuto ritirare la propria candidatura e non potrà più sostenere il nostro progetto. Noi crediamo nel valore delle persone e nella serietà delle idee. Per questo motivo, non cercheremo un nuovo candidato in tutta fretta: le persone non si sostituiscono come fossero numeri, e non ci interessa mettere insieme soluzioni raffazzonate solo per esserci. Ci prenderemo il tempo necessario per individuare la persona giusta che possa credere nel progetto politico di OperAttiva e portarlo avanti con convinzione". Ironia delle sorte la candidatura di Matteo Armelloni era stata lanciata solo 10 giorni fa con questo annuncio: "Oggi è il 1° aprile e qualcuno potrebbe pensare che stiamo per annunciare un palazzetto da 10 milioni di euro… o magari la proroga all’impresa di pulizia urbana. Invece no, niente pesce d’aprile: Matteo Armelloni è il nostro candidato sindaco per Opera!".

Mas.Sag.