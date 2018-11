Milano, 8 novembre 2018 - Se non è un endorsement, poco ci manca. Il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach arriva a Roma per partecipare alla festa dell’ex membro del Cio Mario Pescante e fa capire che la corsa di Milano-Cortina d’Ampezzo verso le Olimpiadi invernali del 2026 ha buone possibilità di tagliare per prima il traguardo. «L’Italia ha ottime chance di vincere», sottolinea Bach, che aggiunge: «Dovranno lavorare duro, ma fin qui è una candidatura molto promettente. È una bella competizione».

Il numero uno del Cio elogia Milano-Cortina anche perché non è ancora sicuro che le due rivali, la svedese Stoccolma e la canadese Calgary, si presentino al cancelletto di partenza. Le autorità locali svedesi, infatti, stanno chiedendo garanzie al governo centrale su reperimento dei finanziamenti e rispetto dell’ambiente, mentre la candidatura della metropoli canadese sarà valutata dai cittadini tramite un apposito referendum popolare in programma il 13 novembre. Al di là delle incertezze delle due avversarie, comunque, Bach consiglia le autorità italiane di «contare solo sulle proprie forze, senza guardare gli altri. Penso che la candidatura italiana abbia tanti punti di forza e la cosa migliore sarebbe quella di continuare a esaltarli». I punti di forza italiani sono la coesione già dimostrata da Milano e Cortina e dalle due Regioni, la Lombardia e il Veneto, pronte a sborsare i 400 milioni di euro necessari per realizzare le opere necessarie a organizzare le Olimpiadi in terra italiana.

Il punto di debolezza della candidatura italiana, invece, è il fatto che il Governo per ora abbia dato solo un appoggio formale, ma non economico, alla corsa di Milano-Cortina. Una scelta che Bach, accompagnato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò (neomembro del Cio) ha voluto approfondire durante un colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che, al termine dell’incontro, ha definito cordiale, lungo e positivo» il faccia a faccia: «Siamo entrambi soddisfatti del percorso intrapreso e fiduciosi per i risultati che certamente otterremo». Milano-Cortina in pole, dunque. Ma Bach ha voluto capirne di più da Giorgetti anche sul progetto del Governo di creare un nuovo ente denominato «Sport e Salute» in sostituzione dell’attuale Coni Servizi. L’interpretazione più maliziosa è che il Governo voglia gestire in prima persona le prossime candidature olimpiche.