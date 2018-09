Milano, 23 settembre 2018 - Matteo Salvini «riapre» il caso Olimpiadi. Il ministro dell’Interno e leader della Lega dice che «farà di tutto» perché il Governo appoggi la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo ai Giochi invernali del 2026. Parole in discontinuità con quelle pronunciate il giorno prima dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, il leghista Giancarlo Giorgetti, che parlando dell’ipotesi ormai sfumata della candidatura a tre Milano-Torino-Cortina ha detto: «La proposta del Governo riguardava quella candidatura. La vicenda è chiusa».

Salvini, però, nel suo intervento di ieri alla kermesse dei giovani di FdI «Atreju», si dice convinto che la candidatura a due Milano-Cortina possa decollare: «A me piaceva l’idea di una Olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste Olimpiadi italiane ci siano. E se il Governo era disposto a fare la sua parte con tre, non vedo perché non dovrebbe farlo con due città».

Già, perché no? La domanda andrebbe posta ancora una volta agli esponenti del Governo del M5S, dal vicepremier Luigi Di Maio al ministro Danilo Toninelli, che nei giorni scorsi hanno bocciato la candidatura Milano-Cortina e aggiunto che il Governo non metterà un euro per i Giochi. Ma senza un sostegno almeno formale, se non economico, dell’esecutivo nazionale, la candidatura in tandem non potrà neanche partire. Mercoledì scorso a Losanna il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha fatto capire alla delegazione di Milano e Cortina che senza il sostegno dell’Italia la loro candidatura rischia di essere stoppata.

Il tempo stringe. Il 3 e 4 ottobre, a Buenos Aires, è in programma la riunione dell’esecutivo del Cio e l’8 e 9 settembre, sempre nella capitale argentina, si terrà la sessione del Cio durante la quale gli Stati e le città dovranno ufficializzare le proprie candidature. L’impegno del Governo a sostegno di Milano e Cortina dovrà concretizzarsi entro quelle date. Basta un impegno solo formale, visto che le Regioni Lombardia e Veneto si sono impegnate a raccogliere i quasi 400 milioni di euro necessari per realizzare i Giochi. Salvini assicura che il sostegno almeno formale arriverà. Movimento 5 Stelle permettendo.