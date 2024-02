Nuovo totem per le band. Primo concerto

Alla stazione di FerrovieNord Cusano-Cormano, sul lato di Cusano Milanino, sotto la piazza coperta, gli artisti possono suonare ed esibirsi dal vivo grazie al totem Openstage: i primi sono stati, ieri pomeriggio, “Pich n’Bow” e “Missmastch” che hanno inaugurato la colorata colonnina elettrica, dove ci sono tutti gli attacchi e i dispositivi per i microfoni e per gli strumenti. Questo è il quarto totem dei 5 previsti nelle stazioni lombarde, dopo quelli già attivi a Milano Bovisa, Como Lago e Milano Domodossola; il quinto arriverà a Varese la prossima settimana. L’iniziativa è a cura di Regione Lombardia e di FerrovieNord: al primo concerto live, ieri, erano presenti l’assessore regionale lombardo ai Trasporti Franco Lucente e il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna. Per usare i totem, basta prenotarli in modo gratuito attraverso l’App Openstage; dopo la prenotazione, altrettanto semplice è avvicinare il proprio smartphone alla colonnina che si sbloccherà automaticamente, permettendo agli artisti di collegare gli strumenti e i microfoni.

G.N.