Nuovo mezzo dedicato a Ramon amico e colonna di Rho Soccorso

È dedicato a Raniero Rosati, per tutti “Ramon“, il nuovo mezzo dell’associazione di pubblica assistenza Rho Soccorso inaugurato ieri mattina a Pogliano . Si tratta di una Jeep che verrà usata per servizi di protezione civile. Il mezzo è stato acquistato con i soldi dei servizi sanitari che l’associazione eroga, alcune donazioni e il 5 per mille.

Socio e volontario scomparso in agosto dopo una grave malattia, “Ramon“ infilò la tuta arancione nel 1981 prima come volontario nella terza squadra, poi dal 1985 come autista soccorritore. Nel 2000 fu assunto e lavorò in Rho Soccorso fino alla pensione nel 2004. "Oggi inauguriamo un nuovo mezzo per la nostra flotta che ci consentirà di continuare a svolgere il nostro servizio in tutto il Rhodense – ha dichiarato il presidente Fabrizio Pregliasco –. Abbiamo voluto dedicare questo mezzo a Ramon, un amico con il quale abbiamo vissuto gran parte della nostra vita in Rho Soccorso, una persona che merita di essere ricordata, che resterà sempre nei nostri cuori perché è stata un esempio. Il suo amore per Rho Soccorso non si è interrotto neanche quando è andato in pensione. C’era sempre come volontario". Rosati era stato residente per molti anni a Pogliano, da qui la scelta di inaugurare il mezzo in piazza Avis Aido. Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Teresa Turtula e la figlia, il sindaco Carmine Lavanga. il vice sindaco Gabriele Magistrelli l’assessore Luca Colombo e l’ex sindaco Vincenzo Magistrelli che durante il suo mandato mise a disposizione di Rho Soccorso alcuni locali di via Dante per consentire all’associazione di aprire una seconda sede, oltre a quella storica di Rho. Rho Soccorso conta 220 volontari e 11 dipendenti, svolge 6.600 servizi di emergenza e mille di trasporti. Roberta Rampini