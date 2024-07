Nuovi fondi al quartiere Crocetta: "Cambierà la qualità della vita"

Nuove risorse per 2,4 milioni di euro al quartiere Crocetta, per il progetto Entangled. I nuovi finanziamenti si aggiungono ai 15,3 milioni già stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del programma di rigenerazione urbana che aveva ottenuto il primo posto in graduatoria su 17 città lombarde che avevano partecipato, di cui 11 capoluoghi.

In seguito alla sottoscrizione, a dicembre 2023, dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il presidente del consiglio dei ministri e il governatore, sono state stanziate ulteriori risorse pari a 30 milioni di euro sul Fondo sviluppo e coesione 2021-27 per far fronte all’incremento generale dei prezzi, nonché all’insorgere di costi inizialmente non previsti, anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle previsioni definite a livello comunitario e nazionale in materia di "climate proofing". È stata così avviata con ciascun Comune beneficiario una ricognizione degli eventuali ulteriori fabbisogni.

"Le nuove risorse verranno destinate agli interventi di riqualificazione e alle nuove costruzioni. Stiamo parlando di un investimento significativo a favore del quartiere Crocetta per migliorare la qualità della vita ai suoi residenti, offrire più connessioni e servizi, che possono andare a vantaggio di tutta la città. In questi mesi stiamo procedendo con l’affidamento degli incarichi per la progettazione", ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Nel concreto, l’intero programma si snoda attraverso sette azioni, che interessano tre ambiti di intervento: le scuole con il nido Girasole e la scuola Anna Frank, i servizi con la casa della cittadinanza, il centro anziani Friuli e il consultorio, infine gli edifici pubblici, in particolare il maxi condominio Aler di via Friuli. Proprio sullo stabile, per la riqualificazione in chiave energetica, l’agenzia ha stanziato ulteriori risorse pari a due milioni di euro. "Entangled punta ad agire su edifici e spazi pubblici con interventi di riqualificazione e nuove costruzioni – conclude il sindaco –, proponendo anche laboratori e azioni sociali, per offrire al quartiere e alla cittadinanza più servizi, più verde e più connessioni con gli altri poli di interesse nelle vicinanze come la piazza sopraelevata sull’A4, la nuova passerella a scavalco del Fulvio Testi e la rete di piste ciclabili in costruzione con il programma Biciplan".