Nuova pavimentazione e verde nel parcheggio di via Dante

Al via i lavori nel grande parcheggio di via Dante a Bollate. L’area di sosta verrà completamente riqualificata con la posa di asfalto drenante per risolvere il problema delle grosse pozzanghere che si formano quando piove. Un problema lamentato da anni che ora, grazie ai fondi del Pnrr messi a disposizione dal Gruppo Cap, sarà risolto. "Ci stiamo dedicando al quartiere - commenta il vicesindaco Alberto Grassi -. Abbiamo avviato da poco il cantiere per realizzare la ciclabile lungo via Dante e ora parte quello per il parcheggio". Il costo dell’intervento è 400mila euro. È prevista anche una riqualificazione paesaggistica. "La progettazione prevede nuove aree verdi, aiuole intorno agli alberi centrali del parcheggio e nuove piante per avere più ombra", afferma l’assessore all’Ambiente Emilia Pistone.Ro.Ramp.