Milano, 17 aprile 2018 - Nina Moric e Belen Rodriguez si affronteranno direttamente in Tribunale a Milano il 3 luglio prossimo. L'occasione per le due ex di Corona per fare "i conti", sarà il processo a carico della modella croata, accusata di diffamazione aggravata da un "fatto determinato" per aver definito un 'viado' la conduttrice argentina.

Incalzata dai conduttori del programma 'La Zanzara' di Radio24, il 3 settemebre del 2015, la Moric si lasciò andare a considerazioni poco piacevoli sulla "rivale", paragonandola a una trans. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e del difensore, l'imputata Moric, assitita dall'avvocato solange Marchignoli, e la parte civile Belen Rodriguez, assistita dall'avvocato Andrea Righi. Nel corso della puntata de 'La Zanzara' di tre anni fa, il conduttore Giuseppe Cruciani aveva chiesto alla Moric che cosa pensasse della Rodriguez. E lei, dopo averla etichetatta come una "strega cattiva" non aveva esitato a dire che l'aspetto dell'altra storica ex di Corona somigliava a quello di un "viado", per poi accusarla di aver girato "nuda" per casa davanti a Carlos, il figlio che la modella croata ha avuto con l'ex agente dei vip. "Belen non è una bella persona come tutti credono - aveva rincarato la dose - quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte". La modella rischia ora una pena da uno a sei anni.