Nasce l’associazione della stampa parlamentare lombarda

In Lombardia nasce la prima associazione di stampa parlamentare regionale d’Italia che riunirà i giornalisti che seguono i lavori del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari. I cronisti saranno dotati di un badge identificativo che faciliterà l’accesso al Pirellone. A loro saranno anche assegnati dei posti prioritari durante le sedute dell’Aula.

Il Consiglio regionale metterà a disposizione dei giornalisti anche una sala all’undicesimo piano, negli spazi della struttura stampa del Pirellone, da usare per interviste, riunioni e incontri, con un monitor per seguire in tempo reale i lavori dell’Aula. Al momento fanno parte dell’associazione oltre venti giornalisti di quotidiani locali e nazionali, televisioni e agenzie.

I cronisti avranno anche la possibilità di organizzare nelle sale del Pirellone dei convegni formativi accreditati dall’Ordine dei giornalisti. Come coordinatore dell’associazione è stato nominato il giornalista e vicecapo servizio di Libero Fabio Rubini, che da oltre 10 anni segue i lavori del Consiglio regionale e tutte le vicende legate alla Regione Lombardia. Al suo fianco ci saranno anche Benedetta Maffioli di Milano Pavia Tv, che sarà la referente per le televisioni e Nicolò Rubeis dell’Ansa e del Giornale, referente delle agenzie di stampa.

"L’istituzione di questa associazione – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani –, al di là del giusto e doveroso riconoscimento per i giornalisti che seguono l’attività del parlamento lombardo, vuol essere un’occasione per favorire relazioni più continuative".