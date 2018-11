Milano, 13 novembre 2018 - Una muraglia grigia di 1300 metri quadri fa da parete ai giardinetti pubblici di via Ludovico Di Breme a pochi passi da viale Espinasse e viale Certosa. Perché non abbellire il maxi muro, già tela improvvisata di graffitari, con un’opera di street art dedicata alla figura femminile? Non solo per onorare le donne, ma anche per accendere i riflettori e puntare a sconfiggere il fenomeno della prostituzione che ancora è realtà nel quartiere. È l’idea lanciata dal Comitato Petrarca, tra i protagonisti della rinascita dell’oasi verde di 4mila metri quadri di via Ludovico Di Breme che in passato era una discarica a cielo aperto e meta di sbandati. «Qui sorgerà il murale più grande di Milano, considerando altezza e lunghezza del muro» spiega Federico Guastoni, del gruppo cittadino. Un progetto ambizioso che ha conquistato l’appoggio del Comune, del Municipio 8 e il placet della proprietà della facciata, e che ha già mani pronte a realizzarlo: quelle degli artisti del collettivo Orticanoodles, autori di gallerie d’arte a cielo aperto dall’Ortica a Quarto Oggiaro. E ad alimentare l’entusiasmo ci ha pensato la showgirl Heather Parisi che nei giorni scorsi sia sul suo sito internet e sia su Twitter ha lodato l’iniziativa dei cittadini dopo aver ricevuto l’illustrazione del progetto.

«Ne sono rimasta ammirata e al tempo stesso desiderosa di esserne, nel mio piccolo, partecipe», scrive. «Credo fermamente - commenta - che iniziative di questo tipo debbano avere la solidarietà, l’appoggio e il sostegno da parte di quante più persone possibili». Cosa manca? I finanziamenti. «Siamo a caccia di sponsor - dicono dal collettivo Orticanoodles -, stiamo cercando partner». Tema dell’opera sarà «Il ruolo delle donne nella società italiana». Protagonista sarà quindi «una pluralità di figure femminili che con determinazione e autodisciplina hanno saputo cambiare nel corso dei decenni il ruolo della donna in più ambiti, nell’imprenditoria, nella scienza, nella letteratura e non solo», la spiegazione del progetto. Ancora: «L’area e il quartiere sono ad oggi fortemente congestionati da una forte prostituzione e, proprio partendo da questo urgente problema sociale, abbiamo sviluppato l’idea di un murale che celebrasse il ruolo della donna». L’opera sarà pure il coronamento del giardino. Info: comitatopetrarca.milano@gmail.com e pagina Facebook Orticanoodles.