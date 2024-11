Muore un malato, un altro esce dall’ospedale

Un anziano cesanese che aveva contratto la legionella nei giorni scorsi è deceduto. Un’altra persona, secondo gli ultimi aggiornamenti, è uscita ieri dalla terapia intensiva e proseguirà con le cure domestiche. Gli altri pazienti rimangono sotto stretto controllo medico. Dell’anziano purtroppo morto mentre era ricoverato in ospedale non si hanno ancora informazioni confermate su identità e patologie pregresse: si attendono le verifiche, in queste ore, e le comunicazioni da parte del Comune, in continuo contatto con Ats. In totale, a Cesano sono stati individuati 5 casi positivi alla legionella. Tutti i casi sono stati rilevati all’interno di un condominio del quartiere Tessera. I campionamenti, per individuare la fonte del contagio, sono ancora in corso e Ats, Aler (proprietaria degli immobili nel quartiere), Cap (gestore della rete idrica) e Comune stanno valutando tutti gli interventi da mettere in campo appena arriveranno i risultati di laboratorio sui prelievi effettuati. Il sindaco Marco Pozza ha fatto visita ai residenti del quartiere per tranquillizzarli sulle procedure in atto e per rispondere alle tante domande, in particolare sulla sicurezza dell’acqua del rubinetto (che rimane potabile). Buone notizie da Corsico, Comune più colpito dal batterio: zero nuovi casi nell’ultima settimana. In totale nel Corsichese, si contano 56 pazienti da aprile a oggi.