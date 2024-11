Mossa di Eventim: "Impianto ideale per le Atp Finals"

Qualche giorno fa, a Torino, qualcuno si era allarmato: "Milano vuole portarci via le Atp Finals". Solo un’indiscrezione giornalistica non confermata, ma all’orecchio di chi sta costruendo la nuova Arena a Santa Giulia, quella che nel dossier olimpico Milano-Cortina 2026 viene definita “PalaItalia“, è giunta la preoccupazione sorta nel capoluogo piemontese. Una preoccupazione che in effetti potrebbe avere un fondamento. Sì, perché Klaus Peter Schulenberg, amministratore delegato di Cts Eventim, la multinazionale che sta costruendo il nuovo impianto da 16 mila posti nella periferia sud-est di Milano, non nasconde che conquistare il torneo di tennis che vede come protagonisti i migliori otto giocatori del ranking mondiale ed è stato appena vinto dall’italiano Jannik Sinner è uno degli obiettivi fissati: "Penso che l’Arena Santa Giulia sia l’impianto giusto per ospitare le Atp Finals. Sarà una struttura modernissima e tecnologicamente avanzata per ospitare eventi sportivi a livello internazionale".

Parole pronunciate da Schulenberg al termine di un sopralluogo con i giornalisti nel cantiere dell’Arena Santa Giulia. La sua ambizione è condivisa, per motivi diversi, dal sindaco meneghino Giuseppe Sala, il quale, un anno fa, aveva dichiarato: "Le Atp Finals a Milano? Sarebbero un sogno. Ma per essere credibili c’è bisogno di un progetto concreto". Il progetto, con l’Arena Santa Giulia, non solo c’è ma si sta realizzando e diventerà realtà nel febbraio 2026, il mese delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un anno, il 2026, che dovrebbe allarmare Torino. Il capoluogo piemontese, infatti, si è aggiudicato le Atp Finals dal 2021 al 2025, punta anche al 2026 e 2027, ma il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi ha assicurato che il torneo resterà in Italia almeno fino al 2030. La staffetta Milano-Torino, dunque, non è impossibile, anzi fonti politico-sportive la danno per probabile. C’è chi azzarda la previsione che le Atp Finals potrebbero sbarcare a Milano dal 2028 al 2030, nelle ultime tre edizioni sicure del torneo dei "maestri" in Italia.

Dalle indiscrezioni sulle aspirazioni del capoluogo lombardo si è passati alla quasi candidatura lanciata dal patron di Cts Eventim Schulenberg, che ieri non ha nascosto l’ambizione dell’Arena Santa Giulia a diventare anche un tempio del tennis, oltre che dei grandi concerti, il vero motivo per cui la multinazionale tedesca ha deciso di investire quasi 300 milioni di euro per il nuovo impianto nella città olimpica della Madonnina.