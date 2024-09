Milano è viva. Arte e spettacoli nelle periferie

Oliva

Sta per chiudersi un’estate piena di festival diffusi in giro Milano grazie al progetto Milano è viva, che per il terzo anno consecutivo ha riempito la città di manifestazioni culturali grandi, piccole, piccolissime e soprattutto sparpagliate in ogni quartiere. Ma settembre si rivela ancora ricchissimo di proposte per tutti i gusti. Scegliamo le iniziative del Municipio 5, una zona che si sta dimostrando fertile di creatività e innovazione. Segnaliamo, in ordine sparso, la nuova edizione del Festival delle Abilità, una rassegna culturale e di arti performative nata nel 2019 dove protagonista è l’arte resa accessibile. Un festival d’inclusione sociale incentrato sull’accessibilità del mondo della cultura e dell’arte alle persone con disabilità, sia artisti sia spettatori, con spttacoli, mostre, performance e dibattiti tradotti in Lingua dei Segni Italiana (Lis), trasmessi in diretta streaming con servizio di trascrizione e, in parte, di audiodescrizione (www.festivaldelleabilita.org). Il programma è molto vario, la sede è il bellissimo Parco della Biblioteca Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3 fino a domenica. Interessante anche la prima edizione di Impacta Festival, vincitore della sezione più grande di Milano è Viva, organizzato dall’associazione Pacta-dei-Teatri che gestisce il Salone di via Dini. La direttrice artistica Annig Raimondi ha riunito artisti, coreografi, musicisti, scrittori e light designer con spettacoli ed eventi orientati alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’obiettivo è generare un impatto sociale positivo nel territorio – intorno a piazza Olivetti - promuovendo il rispetto dei diritti. Da segnalare anche l’iniziativa Cortili Aperti in San Gottardo, una passeggiata organizzata da Galleria&Friends, che sabato 28 settembre porterà il pubblico a spasso per i cortili di corso San Gottardo e via Ascanio Sforza, gioielli di bellezza nascosta, nei quali avverranno mostre e performance teatrali.