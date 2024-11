Matteotti. L’omaggio della città

Oliva

Giacomo Matteotti, di cui nel 2024 ricorre il centenario dall’assassinio, è una delle figure più rappresentative dell’identità italiana e Milano merita di accoglierne la memoria, come elemento di coesione cittadina. Molte sono le iniziative che si stanno concretizzando in questo periodo. Segnaliamo quella di Galleria&Friends, la rete delle Antiche Botteghe ed eccellenze artigiane, che presenta la serata conclusiva del progetto vincitore del bando “Milano è Memoria 2024“ del Comune di Milano. Vetrate Artistiche Grassi, Cilento 1780, De Wan, Centro dell’Incisione Gigi Pedroli, Legatoria d’arte Giovanni Codina, Ferramenta Spinardi, Bagatti Bronzisti, Argenteria Miracoli, Tipografia Landoni hanno realizzato ciascuna un omaggio artistico a Giacomo Matteotti utilizzando l’arte ad essi precipua. "Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai". Da questa affermazione così potente pronunciata da Matteotti poco prima che venisse ucciso, nasce il progetto di produrre una collezione esclusiva dei manufatti originali (pittura, scultura, arti visive, rilegatoria artistica, tessile, incisione) progettati e realizzati dai laboratori delle Antiche Botteghe. Tutti i prodotti verranno donati ai 9 Municipi di Milano domani alle 17 al Circolo Caldara in via De Amicis 17. La serata - a ingresso gratuito - oltre alla consegna dei manufatti, prevede un approfondimento storico-critico affidato a voci autorevoli del panorama milanese. Walter Marossi, editore e presidente del Centro Studi Caldara, e Aulo Chiesa, editore e presidente del Circolo De Amicis terranno un intervento dal titolo: "I libri pubblicati nel centenario di Matteotti. Un primo bilancio critico e storiografico". A seguire Stefano Carluccio, presidente del Centro Internazionale di Brera terrà la lectio magistralis "Dall’ archivio Matteotti-Magno: Velia, ’Questo processo non mi riguarda’". A concludere lo spettacolo-concerto “Ma non l’idea. Da Matteotti al 25 aprile: vent’anni di resistenza“: Alessio Lega, attraverso canzoni popolari, citazioni dai discorsi parlamentari e musiche originali, restituisce come un film sonoro la figura di Matteotti.