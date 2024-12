Mai più luce a singhiozzo “Operazione relamping“

Addio luce a singhiozzo del post alluvione, dopo la calamità di maggio tante case sono rimaste spesso al buio, ma adesso a Bellinzago scatta l’“operazione relamping“: dopo aver sistemato le vecchie linee, Enel sostituirà tutti i pali, 400 in paese. "Non faccio fatica a chiamarla una rivoluzione a led – dice il sindaco Michele Avola –. Ma non mancheranno i disagi, a cominciare dal protrarsi dei lavori. Un’operazione come questa non si conclude in due giorni". Tecnici e piattaforme sono all’opera da prima di Natale, "l’intervento finirà in autunno – spiega il primo cittadino –. Le nuove lampade saranno più efficienti. Garantiranno un’illuminazione migliore e risparmi in bolletta". L’avvio dell’intervento è scattato nei punti che hanno più sofferto in questi mesi di ripristino.

"Avremo più luce su tutto il territorio – sottolinea Avola –. Contiamo che Enel porti a termine la commessa in meno di un anno. Abbiamo registrato ritardi significativi dovuti alla verifica e alla riparazione di linee molto vecchie, alcune delle quali avevano subito gravi danni durante l’esondazione. Questi lavori, oltre a far slittare di 4 mesi il cambio pali, hanno causato molti problemi: intere vie sono rimaste senza corrente per giorni. Finalmente, adesso, però, parte la fase due del grande progetto di efficientamento". Il piano decolla dopo la sistemazione degli impianti spenti con una certa frequenza per giorni interi – ancora il sindaco –. Ma è importante ribadire che quando si rimettono a nuovo strutture che hanno più di 40 anni, le difficoltà sono all’ordine del giorno. Quel che conta è aver iniziato questo nuovo capitolo che durerà mesi e riguarderà tutte le vie del borgo. Gli uffici tecnici del Comune, me compreso, saranno sempre in contatto con i tecnici Enel per monitorare le attività esattamente come è stato fatto finora". I residenti sono avvisati, "speriamo che si risolvano così situazioni che vanno avanti da tempo, in via Marconi la luce manca da due anni", scrivono gli abitanti sui social. A lavori finiti, impatto positivo anche sui conti pubblici, il taglio, infatti, in termini di esborsi per l’energia sarà quasi del 50%: una boccata di ossigeno per il bilancio triennale 2024-2026.

Bar.Cal.