L’importanza del primo soccorso insegnato ai ragazzi delle medie

L’importanza del primo soccorso, insegnato nelle scuole. La Sos Novate è sempre più impegnata della formazione a ragazzi e professori, per trasmettere nozioni che possono salvare vite. L’ultima iniziativa è avvenuta alla scuola media Orio Vergani in via dello Sport, una mattinata formativa dedicata agli studenti e ai professori delle classi terze.

L’insegnamento delle basi del primo soccorso e rianimazione è avvenuto attraverso una parte teorica e una parte pratica. La breve lezione teorica, attraverso l’uso di slide, ha permesso ai ragazzi di conoscere per la prima volta il protocollo BLS laico, le manovre di rianimazione, secondo le linee guida internazionali. "La parte pratica, attraverso l’utilizzo dei manichini e con la supervisione degli istruttori volontari Sos Novate, ha permesso ai ragazzi di imparare e mettere alla prova le prime manovre salvavita, in particolare il massaggio cardiaco in caso di arresto circolatorio" spiega Massimiliano Aliprandi, responsabile della formazione Sos Novate. Al termine della mattinata c’è stato spazio anche per una sorta di piccola “competizione“ tra le varie sezioni, per dare alle classi la possibilità di dimostrare quanto imparato. Alla fine, certificato di partecipazione e piccolo gadget ricordo per tutti.

"Siamo felici di aver insegnato anche quest’anno il massaggio cardiaco a ragazzi così giovani che però così tanto possono fare per la loro comunità. Ringraziamo tutto il nostro gruppo di formatori e il dirigente scolastico Umberto Vassallo per l’opportunità creata", conclude Aliprandi insieme al direttore sanitario dell’associazione Valeria Terzi. La Sos è l’associazione di soccorso di Novate Milanese, ha sede in via dello Sport ed è sempre alla ricerca di nuovi volontari per il soccorso ma anche per altre mansioni, come il centralino o i servizi sociali.

Davide Falco