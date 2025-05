Lezioni di uncinetto per bambini. Corso gratuito, iscrizioni aperte

Cinque incontri per avvicinare i bambini all’arte dell’uncinetto. Torna il corso gratuito tenuto dalla crochet designer Roberta Rampinelli per elementari e medie a Vaprio. Lezioni pomeridiane in biblioteca dal 16 maggio. Ma i posti disponibili sono 9 e bisogna prenotare. L’appuntamento sarà sempre di venerdì dalle 17 alle 18. Per informazioni e adesioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo bibioteca.vapriodadda@cubinrete.it oppure telefonare allo 02-90966946. Bar.Cal.