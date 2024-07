"Le mire dei clan su operazioni immobiliari"

Operazioni immobiliari in zona Bisceglie e in via Tertulliano avevano scatenato gli appetiti di Giovanni Bontempo, in carcere dallo scorso 18 luglio assieme a Francesco Scirocco. Imprenditori ritenuti legati al clan mafioso dei Barcellonesi di Messina e accusati dalla Dda milanese di intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra. Un "grosso affare" su cui puntare e investire emerso dalle intercettazioni agli atti dell’inchiesta coordinata dalla pm Silvia Bonardi e condotta dalla Dia e dalla Gdf, che dimostrano gli interessi dell’imprenditoria siciliana alla "forte espansione immobiliare milanese".

L’affare di Bisceglie, tra quelli che avrebbero potuto modificare il tessuto della città, è citato in alcune conversazioni tra novembre 2023 e gennaio 2024: ne parlano Bontempo e un imprenditore edile messinese. All’operazione in zona Bisceglie (poi non andata in porto), come si evince dai dialoghi avevano preso parte anche un architetto e un commercialista messinesi e un imprenditore romano coinvolto per "reperire i finanziamenti necessari". Gli interessi di Bontempo, che ha fatto ricorso al Riesame contro la misura cautelare, riguardano anche la zona Est di Milano. In una intercettazione con un commercialista messinese del 2 novembre scorso, si parlava anche "di una operazione immobiliare riferibile" in via Tertulliano, "una bella location" vicino a viale Umbria, con "1200 metri quadri da costruire".