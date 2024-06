Lavori in via Dalmazia. Arriva l’area giochi

Partiti i lavori per la realizzazione di un’area giochi in via Dalmazia a Terrazzano. L’intervento rientra nei 700mila euro di finanziamenti approvati dalla Giunta Orlandi per mettere in atto diverse azioni volte alla riqualificazione del verde cittadino e dei parchi pubblici. I giochi ormai datati sono stati rimossi e verrà creata una nuova area giochi inclusiva, con giochi accessibili anche ai bambini disabili. Avrà la forma di una nave pirata con scivolo, un grande piano di gioco con piattaforme e ingranaggi, una rete di arrampicata, tunnel, cabina con timone e cannocchiale, oltre alle altalene. "I vecchi giardini non saranno più agibili. Nell’arco di pochissime settimane sarà completata una nuova area, già delimitata per fare in modo che il parco sia fruibile ai bambini e alle famiglie con giochi più belli e sicuri. Poi sostituiremo i giochi ammalorati in altri punti della città, a luglio partirà il cantiere per sistemare il parco Lea Garofalo in via Goglio, dove verrà rifatto il percorso di educazione stradale", spiega l’assessore all’ambiente Valentina Giro.Davide Falco