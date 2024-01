Ladro di pantaloni preso dal vigilante

Rapina al supermercato Lidl di piazza Frattini venerdì alle 19. Un uomo, che poi si è scoperto essere un peruviano di 27 anni, con precedenti, ha rubato un paio di pantaloni da donna per poi provare ad allontanarsi senza pagare ma è stato subito bloccato dall’addetto alla sicurezza, un senegalese di 43 anni.

Nel tentativo di divincolarsi, il ventisettenne ha sferrato

dei pugni in testa al vigilante. Poi si è scagliato anche contro i poliziotti del commissariato Porta Genova, tirando calci e pugni. Alla fine è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e per lui si sono aperte le porte di San Vittore.