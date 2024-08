Ladri specializzati presi dai carabinieri

Ancora ladri d’appartamento in azione mentre i proprietari di casa sono in vacanza. A colpire, la notte tra venerdì e sabato a Cernusco sul Naviglio, sono stati due ladri georgiani. Ma alla coppia specializzata in furti domestici è andata male, perché entrambi sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri: erano al terzo piano di un condominio in piazza della Torre e avevano già forzato la porta d’ingresso di un appartamento. Ma la loro presenza non è sfuggita ad alcuni residenti, che, insospettiti dai rumori e dalla vista di “sagome“ sul pianerottolo, hanno chiamato il 112. I due stavano per entrare nella casa che avevano scelto di razziare quando sono stati bloccati dai militari: sono due georgiani di 33 e 24 anni, il primo pregiudicato. Ad arrestarli con l’accusa di tentato furto, i carabinieri della locale stazione e della sezione Radiomobile della compagnia di Pioltello.

I due arrestati, entrambi senza fissa dimora, sono stati poi trovati in possesso di attrezzi da scasso e due smartphone, sequestrati. All’esito del rito direttissimo svoltosi ieri mattina, per i due georgiani è stata disposta la custodia cautelare in carcere e sono rimasti a San Vittore.

Una settimana fa, a Milano, tre banditi, pure loro georgiani, hanno dovuto fatto i conti con un altro cittadino-sentinella che ha visto le luci di torce dietro alcune tende a casa di un vicino in vacanza e ha chiamato la polizia. È successo in via Romolo Gessi, vicino viale Misurata. All’arrivo delle Volanti, due ladri si sono lanciati dal balcone ma sono finiti in ospedale. Il terzo è stato subito arrestato.

M.V.