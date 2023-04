La storia di “Bella ciao” incontri e docu-film Eventi fino al 4 maggio

Partiti ai primi del mese e culminati con le celebrazioni del 25 aprile, a San Donato gli eventi per festeggiare la Liberazione proseguiranno fino al 4 maggio. Oggi alle 18 nella sala consiliare del Municipio il liceo Primo Levi e la sezione locale dell’Anpi organizzano un momento di confronto sugli articoli 10 e 11 della Costituzione; a seguire, alle 21 a Cascina Roma, è in programma la conferenza dal titolo "L’impatto della Seconda guerra mondiale sul diritto internazionale umanitario", a cura della Croce rossa. Si prosegue martedì alle 21 a Cascina Roma con la storia e le curiosità di "Bella ciao", canzone simbolo della Resistenza, e si chiude il 4 maggio alle 21, al cinema Troisi, con la proiezione di "Bisagno", il docu-film di Marco Gandolfo dedicato al partigiano Aldo Gastaldi. Durante le iniziative sarà in distribuzione il volumetto "Vite resistenti" che raccoglie storie, fotografie e testimonianze dei partigiani sandonatesi. L’opuscolo è a cura del Comune, che quest’anno, insieme alle associazioni locali, ha voluto dare alla ricorrenza della Liberazione le maggiori visibilità ed estensione temporale possibili.

A.Z.