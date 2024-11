La Procura non cambia linea: "Fallimento per la Bioera"

I pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito, davanti al Tribunale fallimentare, la richiesta di liquidazione giudiziale per Bioera, la spa del gruppo del bio-food di cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) è stata presidente fino al 2021 e che ha avuto tra gli amministratori l’ex compagno della senatrice di FdI, Canio Mazzaro. La Procura ha evidenziato la relazione del commissario che ha segnalato un buco da 8 milioni di euro. I giudici (Macchi-Agnese-Pipicelli) si sono riservati di decidere tra l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla spa e la liquidazione giudiziale. Nella relazione del commissario Corrado Camisasca, nominato dai giudici nei mesi scorsi per dare un parere sull’accordo di ristrutturazione per il risanamento proposto da Bioera, viene indicato che la società ha attualmente un "patrimonio netto negativo" di circa 8 milioni. Sulla spa pendeva già da tempo l’istanza di liquidazione giudiziale, ossia il vecchio fallimento. La Spa, secondo la relazione del commissario, avrebbe registrato perdite per quasi 1,4 milioni di euro dallo scorso gennaio: in particolare, perdite per circa 500 mila euro dallo scorso giugno e per circa 117mila euro da settembre. Ora il Tribunale fallimentare nei prossimi giorni dovrà decidere, depositando un provvedimento, se dare il via libera all’omologa dell’accordo oppure decretare la liquidazione giudiziale.