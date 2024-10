"La città diventa più sicura". Da Roma fondi anti-criminalità

Il ministero dell’Interno ha attribuito 63.817,15 euro a Cinisello Balsamo da destinare a iniziative in materia di sicurezza urbana e, quindi, di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali. Il Comune procederà con l’acquisto e l’installazione di apparecchi tecnologici e sistemi di potenziamento delle sale operative, che prevedano anche la loro interconnessione con l’ampliamento dell’attuale apparato di videosorveglianza già presente, grazie all’aggiunta di cinque telecamere ad alta risoluzione da integrare nell’attuale sistema.

Si tratta di un’implementazione ottenuta attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale per consentire, in tempo reale e attraverso specifici alert, il monitoraggio e la gestione ottimizzata degli ambienti urbani e delle aree critiche della città. L’utilizzo di algoritmi avanzati di visione artificiale consentirà poi di identificare incidenti o atti vandalici allertando direttamente le forze dell’ordine in caso di potenziali situazioni di pericolo. Questa tecnologia consentirà di rilevare fenomeni legati alla sicurezza stradale, al monitoraggio delle aree urbane e all’abbandono dei rifiuti sul territorio. "Un’altra buona notizia sul fronte sicurezza. Dopo aver incontrato il Prefetto Claudio Sgaraglia e dopo le operazioni di alto impatto sul territorio, con questo contributo ministeriale aggiungiamo azioni concrete per contrastare infrazioni e reati, che abbassano il livello di sicurezza percepita dai cittadini. L’introduzione di tecnologie avanzate renderanno le strumentazioni in dotazione alle forze dell’ordine più efficienti", hanno commentato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta.

La.La.