Oliva

Siamo nel pieno del Fringe Festival, con oltre 200 spettacoli che invadono i quartieri. Questo mentre sono usciti i risultati del bando Milano è Viva, che ha assegnato a 8 associazioni l’appalto per altrettanti festival da qui all’autunno, negli otto municipi di periferia. Una bulimia di spettacoli dal vivo e arti performative che vedremo quanto, come e in quali modi intercetteranno il gusto di un pubblico che si immagina non possa essere infinito. Ma meglio questa proliferazione che il vuoto estivo di qualche lustro fa. Fra i tantissimi posti che ospitano spettacoli, pur non essendo nati per questo, vale la pena di visitare la Bottega d’Arte di Samira Zuabi, spazio polivalente: galleria pittorica e fotografica, ha in mostra e vendita quadri e foto della titolare, Samira, ma è disponibile in affitto per altri artisti che vogliano esporre e vendere le opere.

È anche studio fotografico (ritratti, foto di coppia, famiglia, premaman, smash the cake, eccetera) e laboratorio d’arte dove poter imparare diverse arti fra cui cartapesta, disegno o pittura, ma anche laboratorio di restauro (restyling) di mobili in legno. È anche lo studio dove dipinge Samira, artist poliedrica e molto dinamica, laureata all’Università di Belle Arti di Siviglia. Dopo un’esperienza di Erasmus che la porta a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera, è a Milano che inizia il suo percorso lavorativo. Predilige i ritratti e i paesaggi, realizza mostre ed esposizioni personali tra Milano, Siviglia, Barcellona e Mosca. La sua sete di conoscenza e la passione per i viaggi la portano a scattare in luoghi sempre diversi come il centro Europa, l’Australia, l’Islanda o Repubblica Dominicana e Messico. Alcuni viaggi diventano espressione della sua voglia di catturare attimi, attraverso mostre come “La Buena Gente“, esposta a Milano e Mosca, “Islanda, l’inizio di un Sogno“ a Barcellona o “Di Castelli e Mostri“ a Milano. Scrive libri molto avvincenti che nascono dai suoi viaggi, come “365 Days Happy“ scritto per esaltare le piccole cose che ci rendono felici, che presenta domani alle 18.30 nel suo spazio. Molto interessanti i laboratori artigianli, come quello in cui i partecipanti possono creare rose di cartapesta. Via Giambellino 41a - www.samirazuabi.com