Investimenti in crescita: 800 milioni all’anno

Investimenti in crescita. È quanto è emerso dalla commissione comunale sul rendiconto di Bilancio di ieri. L’assessore al Bilancio Emmanuel Conte spiega che "il rendiconto fotografa le attività che sono state fatte sul bilancio negli ultimi anni per farlo tornare con una struttura più stabile in termini di equilibrio tra entrate e uscite, che sono in crescita per via dell’inflazione, del costo dell’energia e di M4. Non siamo ancora in una fase stabile, ma sicuramente migliorativa rispetto agli ultimi due bilanci".

Il responsabile dei conti di Palazzo Marino aggiunge che "sul fronte degli investimenti si nota un importante aumento della capacità di spesa del Comune: nell’ultimo quinquennio la media di capacità di spesa è stata di 800 milioni di euro, superiore quasi del 70% rispetto al quinquennio precedente. La macchina comunale ha retto lo stress test dovuto agli investimenti finanziati con i fondi del Pnrr grazie al lavoro dei dirigenti e funzionari comunali. Nel 2022 erano a bilancio quasi 1,3 miliardi di euro, nel 2023, dopo la fase Pnrr, siamo tornati a 800 milioni di euro. Ciò significa che Milano ha una grande capacità di programmazione e di gestione della spesa pubblica per investimenti".

Le entrate dalle multe (260 milioni di euro), intanto, dopo il Covid stanno tornando in linea con il pre-Covid (erano circa 280 nel 2018). I proventi da tariffe legate al trasporto pubblico locale sono 383 milioni di euro (a inizio anno erano previsti in 395 milioni) e non si raggiunge ancora la cifra pre-Covid (437 milioni nel 2019). Da Ztl entrano 29,6 milioni di euro (erano 32 nel 2019).

M.Min.