Incidenti in calo 13 patenti ritirate e 8.635 multe

Meno incidenti e più controlli sul territorio cittadino, per garantire la sicurezza ai residenti: questi sono i punti principali del Report 2024, che il comandante della Polizia locale di Cormano, Marco Falconelli, e il sindaco cormanese, Luigi Magistro, hanno presentato nella sala consiliare di piazza Scurati in occasione della tradizionale festa di san Sebastiano, patrono dei vigili urbani.

Nei fatti, il numero degli incidenti stradali è calato dai 79 del 2022 e del 2023 (con un mortale) ai 67 del 2024: nessun mortale, 16 con soli danni alle cose e 43 con feriti. Questo dato "ci rende fieri delle attività di polizia stradale e del controllo capillare del territorio, che i nostri operatori effettuano quotidianamente – commenta il comandante Falconelli –. Ringrazio l’Amministrazione comunale che ha permesso di dotarci di nuove strumentazioni tecnologiche e di nuovi automezzi. Un plauso va alle donne e agli uomini del nostro corpo di polizia locale".

La presenza dei vigili ha permesso di accertare 8.635 violazioni alle norme del codice della strada, con la decurtazione di ben 2.729 punti di patente, e 683 violazioni al regolamento di igiene urbana per l’abbandono di rifiuti; il dato è in aumento, visto che nel 2023 furono 657. Lo stesso vale per le sanzioni a veicoli non revisionati, 607 nel 2024 contro le 295 del 2023, e a quelli non assicurati, 55 del 2024 contro le 46 del 2023: stabili, 13, i ritiri delle patenti. Tra gli altri dati, i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo sono stati 72, quelli rimossi 33 e quelli restituiti, a seguito di furto, 12. Infine, ben 3 sono stati i progetti regionali Smart, da luglio a settembre, in orari serali e notturni, "elevando gli standard di sicurezza urbana – conclude il sindaco Magistro –. Ringrazio il corpo della nostra polizia locale per il suo impegno di contatto costante con i cittadini. Come precisa il presidente di Anci, Gaetano Manfredi, le Polizie locali continuano a rappresentare uno straordinario presidio di prossimità".

Giuseppe Nava