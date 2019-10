Milano, 16 ottobre 2019 - Boom di richieste di contributi dopo solo 24 ore dall'apertura del bando "Rinnova autovetture" della Regione Lombardia. Sono state infatti presentate più di 400 domande, per un valore di oltre 3 milioni di euro di contributi. "Ancora una volta. Ha commentato l'assessore all'Ambiente e clima Raffaele Cattaneo - Regione Lombardia interviene a supporto dei cittadini, con un'azione che dimostra di essere capita ed apprezzata e che incentiva una mobilità sempre più green. L'incentivo, questa volta rivolto ai cittadini privati, sta ottenendo un risultato positivo che contribuirà a svecchiare il parco auto e togliere dalla circolazione i veicoli più inquinanti. Questo dato dimostra che gli interventi rivolti ai cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente vengono capiti ed apprezzati".



Il bando è stato aperto ieri martedì 15 ottobre 2019 e chiuderà il 30 settembre 2020. Il bando ''Rinnova autovetture'', rivolto ai privati, è finalizzato a incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni destinati al trasporto di persone. I contribuiti sono modulati in base alle categorie emissive e non alle tecnologie motoristiche. A fronte della radiazione di un'autovettura di categoria M1, fino a Euro 2 con alimentazione a benzina e fino a euro 5 con alimentazione diesel, è possibile ricevere un contributo da 2.000 a 8.000 euro a seconda dei valori emissivi: 8.000 euro per vetture con emissioni di CO2 pari a zero, da e 6.000 a 4.000, a seconda delle emissioni di NOx, per vetture con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, da 5.000 a 3.000 euro, a seconda delle emissioni di NOx, per vetture con emissioni di CO2 maggiori di 60 g/km fino a 95 g/km e, in ultimo da 4.000 a 2.000 euro, a seconda delle emissioni di NOx, per vetture con emissioni di CO2 maggiori di 95 g/km fino a 130 g/km.

© Riproduzione riservata