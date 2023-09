Incendio in un ristorante a Corsico, fiamme anche sotto la sede del Pd: non si esclude il dolo

Milano, 6 settembre 2023 - Dentro non c’era nessuno. Per fortuna, perché il locale ha impiegato pochi istanti a riempirsi di fumo e le fiamme sono arrivate al soffitto, facendo uscire la coltre nera dalle tegole del tetto. Ancora pochi gli elementi per chiarire se l’incendio scoppiato al ristorante cinese “Good” in via Vittorio Emanuele II sia stato appiccato volontariamente. Almeno per ora, non si esclude il dolo, ma dalle primissime informazioni pare possa essersi trattato di un guasto o un corto circuito di qualche macchinario o elettrodomestico in cucina.

Il rogo

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, l’autopompa e l’autoscala, per un totale di venti uomini impegnati per domare il rogo. Presenti anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area per consentire ai pompieri di lavorare e la polizia locale che ha gestito il traffico intenso che si è creato lungo la via, snodo principale di Corsico, dove si sono formate lunghe code, considerando che l’intervento dei vigili del fuoco ha reso necessaria la chiusura di una porzione di strada. Per fortuna, non sono state coinvolte persone e si cerca di chiarire l’esatta origine del violento incendio che ha distrutto la cucina del ristorante cinese.

Danni alla sede Pd

Il rogo ha interessato anche la sede locale del Partito democratico, sita proprio al primo piano del palazzo che ospita il locale asiatico. Non risultano, al momento, persone intossicate o ferite. La colonna di fumo che sio è formata è visibile anche a chilometri di distanza