Brescia, auto prende fuoco e il fumo avvolge l’abitacolo: la conducente riesce a mettersi in salvo

Brescia, 6 settembre 2023 – Giornata difficile, quella di oggi, sulle strade bresciane, dove due veicoli hanno preso fuoco in due diverse occasioni, creando il panico tra le persone, che hanno tempestato i vigili del fuoco di telefonate. Il primo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Un'auto ha preso fuoco probabilmente per un corto circuito mentre la sua conducente guidava in via Triumplina in città. La donna terrorizzata, è riuscita a scendere dalla vettura e a mettersi in salvo senza riportare alcuna ferita né ustione. Il fumo si è levato altissimo avvolgendo il veicolo.

In mattinata, invece, un corto circuito ha mandato in fiamme un trattore a Roncadelle, non distante dal centro commerciale Elnos. Anche in questo caso nessuno si è fatto del male. In entrambi gli incendi si sono creati i maggiori problemi si sono registrati sul traffico veicolare, dato che molti automobilisti rallentavano per vedere i mezzi in fiamme.