Inaugurato il parcheggio di via Treves

Sono ultimati i lavori di riqualificazione dell’area tra via Treves e via Rimembranze. "Un grande passo avanti per la trasformazione di questa zona - ha commentato il sindaco Fabio Bottero - e del nostro centro storico. È stata risistemata l’area verde, i marciapiedi e sono stati realizzati nuovi parcheggi a servizio del Municipio, delle scuole, della chiesa e dell’oratorio, ma anche del cimitero, della stazione ferroviaria e del mercato". Un maxi intervento, del valore di oltre 460mila euro, basato sull’uso di materiali innovativi e tecniche di costruzione come il calcestruzzo drenante per scongiurare i vecchi allagamenti. Anche gli interventi sull’area intorno al Monumento ai Caduti sono stati pensati per migliorare il deflusso delle acque di piena in caso di esondazione del Cavo Borromeo, nell’eventualità (come già accaduto) di forte maltempo. Attenzione anche per l’area verde: gli alberi abbattuti, che avevano sollevato qualche polemica, sono stati rimpiazzati da essenze che meglio si adattano al contesto, cambiando la visione di insieme dell’area, in armonia con i nuovi arredi urbani.

"Sono stati mesi intensi di progetti e lavori. Si interviene anche sull’area pedonale vicino alla chiesa Sant’Ambrogio: la piazza assumerà una nuova centralità e si svuoterà dalle auto", diventando quindi completamente pedonale, ma con accessi sempre garantiti per le persone fragili e per le funzioni religiose. "Guardando la trasformazione nell’insieme - conclude il primo cittadino -, questa zona di Trezzano ha cambiato totalmente volto. Un lavoro completo di rigenerazione urbana, dove gli spazi dedicati ai posteggi - circa 70, ndr - coesistono armonicamente con le nuove piantumazioni, il sistema di illuminazione pubblica e gli arredi".

Francesca Grillo