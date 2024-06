Il vicesindaco Erba si dimette. Al suo posto nominata Paola Colombo

Sulla carta alla base della dimissioni ci sono "questioni personali e professionali", ma il retroscena nel passo indietro del vicesindaco Marco Erba racconta di un prezzo da pagare per il cambio in corsa su un progetto che era nel programma elettorale del sindaco, poi cassato: la nuova scuola media. Questioni interne alla maggioranza di centrosinistra che naviga in acque agitate. Il primo cittadino ha già nominato il nuovo vice, è Paola Colombo, assessora al Commercio e alle attività produttive, ma non è detto che le fibrillazioni in casa progressista siano finite. Prima delle dimissioni di Erba c’è stato il passaggio al gruppo misto di due consiglieri di Tutti per Cernusco, Claudio Gargantini ed Enzo Scigliano, la lista del sindaco, seconda forza di maggioranza in aula, così dimezzata. L’ex vicesindaco continuerà a ricoprire il ruolo di assessore all’Istruzione, al personale e ai giovani. Per lui è stato un anno complicato a causa dei problemi di salute di Zacchetti.Bar.Cal.