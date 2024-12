Il sogno dei runner sarà presto realtà

Un vero Eden da realizzare con i soldi di “Decidilo tu“, il bilancio partecipato di Pioltello, e ora il restyling del Castelletto e dei suoi fontanili ha ricevuto il via libera dalla Giunta. Lavori in vista per il progetto firmato Auser-Gruppo di cammino guidato da Maria Modarelli, che l’anno scorso ha sbaragliato la concorrenza della competizione in ambito “green“, aggiudicandosi i 100mila euro necessari alla rinascita dell’area fino alla ferrovia.

Il sogno dei runner diventa realtà: questo spicchio di territorio è pronto "a diventare un salotto a cielo aperto con un’area gioco e una relax fra panchine, tavoli per pic-nic e box per libri", raccontano i volontari. A consegnare il podio all’associazione gli stessi pioltellesi che un anno fa votarono in massa l’idea. Il primo tempo, quello della scelta "è stato un successo straordinario", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, che ha la delega alla partita. Adesso, è il momento di ruspe e operai. Le proposte della prima edizione, ante-pandemia, sono realtà da un pezzo: i giochi inclusivi al parco Bambini e bambine di Chernobyl; l’acquisto di un mezzo disabili per la stessa Auser e la riqualificazione dell’auditorium di via Togliatti per i ragazzi.

Anche quelli della seconda tornata del 2023 stanno entrando nel vivo. L’amministrazione ha già approvato la realizzazione del campo da cricket al Satellite, nel quartiere multietnico lanciatori e battitori avranno presto il pitch, la loro pista per gli allenamenti e per diffondere l’amore per un gioco antichissimo, praticato dalla comunità pakistana (una delle più importanti in città) ma ancora poco conosciuto da queste parti. All’appello manca, ma in Municipio assicurano che pure in questo caso "l’iter è agli sgoccioli", il Camper della salute di Concetta Risi, ambasciatrice della Fondazione Veronesi. L’ambulatorio mobile farà prevenzione sul territorio e combatterà la povertà sanitaria che avanza anche alle porte di Milano tra precariato e salari bassi. È il terzo progetto scelto dagli abitanti che gli hanno assicurato 100mila euro. Bar.Cal.