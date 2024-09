"Il percorso? . Sempre a ostacoli"

"Le piste ciclabili sono una gran cosa. E sarebbero ancora più utili – sottolinea Carlo Basilio Bonizzi – se aumentasse il senso civico: c’è sempre almeno un ostacolo a sbarrare il cammino, tra furgoni per scaricare la merce e automobili. Deve cambiare la mentalità: per qualcuno l’auto è certamente indispensabile ma per tanti altri no. Penso per esempio all’ingresso e all’uscita dei bambini da scuola: è necessario ci siano tutte quelle auto? E lo dico da nonno. Io, pensionato (in passato è stato dirigente del settore Agricoltura per diversi enti, oltre che segretario generale dell’Associazione italiana allevatori, ndr) mi sposto solo in bici per le commissioni". M.V.