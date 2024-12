Il nuovo “via!“, dalle strategie anti-traffico alla F80

Un altro giro di boa, un altro numero di “via!“, domani in regalo con Il Giorno. Un auspicio è sulla copertina, come sempre dipinta da Alberto Peppoloni, con il ritratto di Kimi Antonelli, la speranza per l’automobilismo sportivo italiano e che ci ricorda i grandi piloti italiani del passato. Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, nell’editoriale mette in evidenza il traffico che soffoca la città. Come affrontare la crisi sulle strade? Su via! alcune soluzioni proposte al Comune. Per la parte storica non mancano i riferimenti ai 100 anni dell’Autostrada Milano-Varese, la prima al mondo, e ai raduni: da una parte i cinquant’anni della Ferrari Testarossa dall’altra Ruote nella Storia, manifestazione è stata ospitata dalla scuola militare Teuliè di Milano. Per la parte automobilistica un long test della nuova Dacia Sandero con alimentazione anche a Gpl. Test che poi ha visto una prova comparata con la Spring, la Dacia totalmente elettrica. E un’approfondita prova della Clio Alpine ibrida. Non manca il Cavallino, che in questo numero viene presentato con la nuova F80. Le pagine curate dalla Commissione Mobilità di Aci Milano affrontano temi attuali e un ragionamento sull’inquinamento ambientale e sulla mobilità pedonale e ciclabile. Non potevano mancare il grande successo di Eicma, la rassegna motociclistica che si è svolta alla Fiera di Rho, e la prova di un nuovo scooter della Piaggio. Un richiamo è dedicato all’interessante mostra che si è svolta all’Archivio di Stato con reperti d’epoca che riguardano le autovetture usate dalla “mala” milanese. Per Natale anche un pizzico di dolcezza. Quella che un noto campione motociclistico, Giacomo Lucchetti, mette con tanto impegno (compresi i premi delle sue vittorie) nella sua associazione Carena Randagia, che si occupa di dare una mano ai canili e ai gattili di tutta Italia per l’approvvigionamento degli alimentari. Associazione che ha tanto bisogno di aiuto.