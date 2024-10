"Il nostro volto migliore". Tre nuove benemerenze

Passione, dedizione e generosità le parole che hanno segnato la 34esima edizione della Spiga d’oro. "In un mondo sempre più frammentato, riconoscere chi contribuisce alla crescita sociale e culturale della nostra città è un atto di fiducia nel futuro - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Le persone e le realtà premiate ci ricordano che, solo unendo le nostre storie e impegni, possiamo costruire un tessuto sociale forte e coeso". Benemerenza al cineteatro Pax, fresco dell’anniversario dei 70 anni. "Grazie all’impegno dei volontari, è diventato un luogo di incontro e crescita, dove tradizione e innovazione si fondono per il bene comune". L’imprenditore Roberto Veronese, attivo nell’associazionismo e fondatore della società ciclistica Pirovano, "ha trasformato il successo in un patrimonio condiviso, un’eredità di valore che arricchisce tutti noi". L’associazione Vo.Ci, da oltre 30 anni rappresenta l’impegno sociale a Cinisello Balsamo, unendo le forze di tante realtà per promuovere il benessere collettivo.

"Grazie al lavoro instancabile dei volontari, il Vo.Ci è un faro di gratuità e solidarietà nella nostra città - ha sottolineato il sindaco -. La solidarietà è la risorsa più grande su cui possiamo contare". Oltre alle benemerenze sono state consegnate anche le targhe alla memoria. La prima per Davide Viganò, "per la passione politica e l’impegno nel mondo cooperativo", e la seconda per Renato Seregni, poeta, scrittore e autore teatrale.

"Oggi più che mai è fondamentale riconoscere tutte queste preziose figure, per ricordare che il vero progresso e la vera prosperità si costruiscono insieme - ha concluso Ghilardi -. Il filo che unisce tutte queste esperienze è l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di ascoltare e di agire con attenzione e cura verso chi ci sta accanto. È attraverso questo spirito di collaborazione e di solidarietà che possiamo davvero rafforzare e arricchire il nostro tessuto sociale".